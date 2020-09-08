Є інформація про стан бійців

У Донецькій області 8 вересня двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на міні

При цьому, підірвавшись на ПМН-2, вони отримали бойові травмування. На щастя, життю бійців зараз нічого не загрожує.

Про це повідомило командування Оперативно-тактичного угруповання "Схід" на сторінці в Facebook.

"Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їх здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

Військові додали, що на місці події в Донецькій області працює керівний склад бригади, а також робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України. Деталі нещасного випадку з військовослужбовцями встановлюються.

Також раніше повідомлялося, що ситуація на фронті різко загострилася, адже російські військові почали систематичні обстріли ЗСУ. Про це повідомив військовий кореспондент і журналіст Андрій Цаплієнко.

На передовій зараз відбувається складна ситуація, Донбас буквально здригнувся від атаки бойовиків. Загострення відбулося у складі російських збройних формувань і було б неможливо без команди з Кремля. Це ще один доказ, що мир з Росією неможливий.

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з " ДНР " Басуріна в ресторані Донецька.