Відомо про два вибухи за день

На місці, де стався вибух, в результаті якого постраждали двоє військових, неодноразово фіксували ДРГ окупантів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію військового блогера Олександра Карпюка.

На своїй сторінці в соцмережі він повідомив, що на Донбасі сталося два підриви - обидва на лінії морпіхів.

Перший підрив поки ще уточнюється, але відомо, що постраждав морпіх 36-ї бригади.

Другий випадок - підірвалися фотограф Віктор Залевський і полковник з СЦКК.

"Вітя - не ДРГшник. Не розвідник. Він корисна бацила батальйону з фотоапаратом, постійно на позитиві, навколо якого все щось робиться, ремонтується, організовується і... фотоапарат. Його основна зброя", - розповів блогер.

Відомо, що Залевський пішов з полковником СЦКК в "сіру зону", щоб сфотографовати місце, стосовно якого ватажок "ДНР" Деніс Пушилін стверджував, що морпіхи там нібито облаштували нову позицію.

"При тому що місце там... стрьомне... Там не раз фіксували сепарські ДРГ, точка під оглядом сепарскіх снайперів", - наголосив блогер.

Карпюк наголосив, що це вже не перші втрати, які несуть ЗСУ через "ідіотські ініціативи". Зокрема, комбат 137-го батальйону теж пішов фіксувати бомбардування коптера бойовиків і підірвався на закинутій в цю місцевість міні.

"Я перестаю розуміти логіку вищого керівництва. То вони нічого не бачать поганого в тому, щоб російський генерал поінспектував позиції морпіхів. То вирішують фіксувати відсутність порушень в сірій зоні, відправляючи туди офіцерів після того, як ОБСЄ підтвердило що порушень немає - ну що може такого статися?" - обурився Карпюк.

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

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