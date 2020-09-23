РФ перекидає військову техніку і боєприпаси на Донбас під час дії перемир'я

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Міністерства оборони України.

Згідно з даними розвідки, з початку вересня через неконтрольовані Україною ділянки кордону з РФ на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях завезено залізничним і автомобільним транспортом близько 1200 тонн пального, шість вагонів і понад 10 вантажних автомобілів з протитанковими мінами і боєприпасами.

"Після капітального ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу в підрозділи противника доставлено понад 15 одиниць бойової техніки, в т.ч. 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град"", - йдеться в повідомленні.

Також раніше стало відомо, що для комплектування підрозділів противника з території Росії продовжують прибувати найманці, у яких є російське громадянство і які пройшли спеціальну підготовку в навчальних таборах Південного військового округу по окремим військово-обліковими спеціальностями. Зокрема, мова йде про снайперів, розвідників та зв'язківців.

Нагадаємо, 22 липня учасники Тристоронньої контактної групи в рамках Мінського процесу домовилися про припинення вогню на лінії зіткнення в Донбасі. В офісі президента України Володимира Зеленського дане рішення назвали проривом у переговорах.

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Зокрема, в порядку ротації на Львівщину з АТО повернувся загін правоохоронців. Поліцейських зустрічали заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Володимир Ільчишин, товариші по службі, рідні та близькі.

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