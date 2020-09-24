Війська Росії на Донбасі за минулу добу, 23 вересня, тричі порушили домовленості, які були досягнуті в ТКГ

Про це йдеться у зведенні штабу Операції Об'єднаних сил в Fаcebook.

Так, на Приазов'ї задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника з перетином лінії розмежування, які "винюхували" обстановку на позиціях ЗСУ та влаштували стеження за українськими захисниками. Але план ворога провалився.

Адже українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА типу "Квадрокоптер" та "Фантом-4" було придушено.

Проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Попасної, здійснивши два постріли в бік наших позицій з автоматичного станкового гранатомета. Вогнева провокація противника не становила загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів не було.

Також повідомляється, що недалеко від населеного пункту Піски в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надана кваліфікована медична допомога.

З початку поточної доби, 24 вересня, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

"Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. У той же час наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на можливі виклики з боку збройних формувань РФ", – сказано в повідомленні штаба ООС.

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