Народний депутат від пропрезидентської партії "Слуга народу" Сергій Сивохо заявив про те, що над жителями Донбасу проводять "досліди" та закликав колег по парламенту приїхати на схід України

Як передає Politeka, відповідне відеозвернення до нардепів Сивохо опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

ТаК, нардодний депутат приїхав в "сіру зону" на Донбас і розповів про "досліди", які проводять над українцями можновладці.

"Дорогі наші народні депутати. Ви все ніяк не можете відірвати свої "ніжні точки" від м'яких крісел і приїхати сюди, в "сіру зону", де люди вже сьомий рік живуть в абсолютно диких умовах. Тут, в Опитному, по-моєму, над українцями ставлять досліди. Тут немає газу, води, електрики", - сказав він.

Також Сивохо звернувся до народних депутатів із закликом приїхати в "сіру зону" і спробувати пожити в зруйнованих будинках - в тих умовах, у яких живуть люди на Донбасі.

"Приїжджайте сюди - тут багато зруйнованих будинків. Можна буде провести ніч, як ви і хотіли. Посидьте в темряві, може на вас і зійде осяяння. Всі піддослідні українці чекають на вас, адже вони за вас голосували. Ну, коли їм це було дозволено", - підсумував нардеп.

Поселок Опытное, Донецкая область Дорогие наши народные депутаты! Вы все никак не можете оторвать свои нежные точки от мягких кресел и приехать сюда - в серую зону, где уже седьмой год люди живут в абсолютно диких условиях. Здесь, в Опытном, над украинцами, по-моему, ставят опыты – здесь нет газа, нет воды, здесь нет электричества! Приезжайте сюда, здесь много разрушенных домов. Можно будет провести ночь как вы и хотели, посидите в темноте, может на вас и снизойдёт озарение! Все подопытные украинцы ждут вас. Ведь они за вас голосовали, ну, когда им это было разрешено! Приезжайте! Gepostet von Сергей Сивохо am Samstag, 3. Oktober 2020

Нагадаємо, Сивохо висловився про звільнення Фокіна: "Голос розуму закричали і освистали".

Також Politeka повідомляла, Фокін назвав несподівану причину початку війни на Донбасі.

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