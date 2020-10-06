Жителі окупованої території Донецької області виходять на мітинги з вимогою погасити перед ними заборгованості по зарплаті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію українського журналіста і блогера Дениса Казанського.

Так, у "ДНР" працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість по заробітній платі.

На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.

"Працівники Єнакіївського металургійного заводу вийшли на мітинг. Вимагають зарплату. Ну як, добре стало без "фашистів"?" - написав Казанський.

Місцеві жителі розповіли, що мітинг не дав жодних результатів - працівники певний час постояли і розійшлись. Також жителі "ДНР" прогнозують, що цю публікацію скоро видалять із соцмереж, адже "ДНР" не потрібні такі новини".

На опублікованих кадрах можна побачити скупчення працівників заводу, переважна більшість яких - у касках.

Також мітинги в "ДНР" висміяли і користувачі соцмережі.

"Коли перестали годувати Київ", "Росія буде прискорювати впарювання нам назад цієї зарази", "І хто нас тепер годуватиме...", "Референдум! Референдум!", "Ой, добре як", "Ех, добре в країні д*білів жити!" - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти з зарплатами для шахтарів.

Також писала Politeka, що на Львівщині триває протест шахтарів: люди готові на відчайдушні кроки.