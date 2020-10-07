Люди не переходять, а "перепливають" через дорогу

Непогода буквально потопила Київ у воді, в столиці оголосили перший рівень небезпеки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення у соцмережі.

Так, з раннього ранку у столиці почався сильний дощ. Киян закликають не ходити під деревами і не паркувати під ними свої машини. Якщо є можливість залишитись вдома, краще утриматись від будь-яких переміщень по місту.

З сьомої години ранку в Києві почав лити дощ, а на вулицях столиці зливові стоки не змогли впоратися з такою кількістю води. Машини повністю опинились у воді, а дороги нагадують річки.

У соцмережі кияни публікують фото і відео потопу в столиці.

Крім того, через зливу на дорогах почалися затори, до чого також слід бути готовим, якщо потрібно кудись їхати на авто.

На доргах багато води і погана видимість, що помітно ускладнює рух.

Зокрема, проблеми з проїздом є в бік правого берега (на мосту Метро, ​​Дарницькому мосту, мосту Патона та Південному мосту). В бік лівого берега проїзди вільні. Великий затор також виник на Північному мосту.

З Троєщини, за словами киян, зараз виїхати практично неможливо.

На лівому березі Києва затори скували проспект Бажана, проспект Шухевича, проспект Соборності, Дарницьке шосе, проспект Юрія Гагаріна, вулицю Генерала Жмаченка, Броварський проспект, бульвар Перова, вулицю Братиславську, Миропільську і проспект Визволителів.

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