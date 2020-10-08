У окупантів два "двохсотих"

Бойовики понесли втрати на Донбасі у день народження лідера країни-агресора Володимира Путіна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис блогера і офіцера ЗСУ Анатолія Штірліца.

Так, військовий блогер, посилаючись на публікацію місцевих у соцмережі, проінформував, що на Донбасі серед окупантів - ще двоє "двохсотих".

За повідомленням місцевих, в окупованому Стаханові Луганської області бойовик розстріляв двох своїх товарищів по службі.

Відомо, що у бойовика позивний "Малий" і він "служить" у так званій "козачій гвардії ЛНР". На позиціях поблизу Слов'яносербська під час розпиття алкогольних напоїв окупант розстріляв у бліндажі двох бойовиків, після чого зник у невідомому напрямку.

"Військова комендатура стоїть на вухах! Шукають всіма силами!" - йдеться в повідомленні.

Також є інформація, що після ліквідації двох бойовиків "Малий" намагається перейти на бік ЗСУ.

"Говорять, що бійця довів до такого стану замполіт батальйону", - йдеться в повідомленні.

Також місцеві закликали сепаратистські ЗМІ виїхати на місце події і дізнатись щось про цю ситуацію.

"Ось так відсвяткували на позиціях день народження Володимира Путіна", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти із зарплатами для шахтарів.