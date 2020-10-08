Бойовики понесли втрати на Донбасі у день народження лідера країни-агресора Володимира Путіна
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис блогера і офіцера ЗСУ Анатолія Штірліца.
Так, військовий блогер, посилаючись на публікацію місцевих у соцмережі, проінформував, що на Донбасі серед окупантів - ще двоє "двохсотих".
За повідомленням місцевих, в окупованому Стаханові Луганської області бойовик розстріляв двох своїх товарищів по службі.
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Відомо, що у бойовика позивний "Малий" і він "служить" у так званій "козачій гвардії ЛНР". На позиціях поблизу Слов'яносербська під час розпиття алкогольних напоїв окупант розстріляв у бліндажі двох бойовиків, після чого зник у невідомому напрямку.
"Військова комендатура стоїть на вухах! Шукають всіма силами!" - йдеться в повідомленні.
Також є інформація, що після ліквідації двох бойовиків "Малий" намагається перейти на бік ЗСУ.
"Говорять, що бійця довів до такого стану замполіт батальйону", - йдеться в повідомленні.
Також місцеві закликали сепаратистські ЗМІ виїхати на місце події і дізнатись щось про цю ситуацію.
"Ось так відсвяткували на позиціях день народження Володимира Путіна", - йдеться в публікації.
Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти із зарплатами для шахтарів.