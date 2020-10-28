На окупованих територіях Донбасу, де і раніше ситуація з медициною була критичною, під час пандемії коронавірусу все в рази погіршилось

Про це повідомляє Politeka з посиланням на DonPress.

Так, колишній так званий глава "народної ради ДНР" Андрій Пургін висловив обурення ситуацією із забезпеченням медиків ОРДЛО захисними засобами від COVID-19.

За його словами, медикам в ОРДЛО доводиться робити собі захисні костюми з підручних матеріалів, що, звісно, не забеспечує їх належним захистом, тому відсоток хворих серед лікарів - просто величезний.

"Відсоток хворих серед медиків - колосальний. Це найбільш уражена група. Медики, які були на роботі, перехворіють, напевно, під 100%. Населення, може, під 50%. Те, що медики розповідають про відсутність засобів індивідуального захисту, - це все правда. У них і поліетиленові пакети на ногах, і все, що хочете", - заявив колишній ватажок "ДНР".

Він наголосив, що особливо гостро проблема стоїть у маленьких містах.

"Це просто жах, особливо в маленьких містах. Наприклад, в Кіровському засоби захисту - з підручних засобів ... В центрі Донецька - особливо в лікарнях, де медики - вага, - там поставки йдуть", - сказав Пургін.

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