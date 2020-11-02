До кінця шостого року окупації все більше кримчан "прозрівають", розуміючи, що рано раділи поверненню в "рідну гавань"

У соцмережах все частіше звучать слова розчарування тим, що відбувається на півострові, і черговими "прозріннями" поділилася блогер RoksolanaToday на своїй сторінці Twitter, передає Politeka.net.

У пабліку "Погані новини Крим/Сімферополь/Севастополь ДТП" люди скаржаться на брак ліків і грошей на них, на медицину і ціни в цілому.

"Що ж відбувається у нас в Криму!? З ліками біда в аптеках, самотній пенсіонер не в змозі купити, та й бюджетникам теж не легше. Люди останнє витрачають на ліки, терапевти не завжди приходять, зрозуміло, теж хворіють. Невже, владо, ви не в курсі?", "Ціни – космос. Давно пора зрозуміти, що їм з великої дзвіниці на людей, у них одна турбота — як набити кишеню тугіше, ось і вся політика, мать її", "Плюс тотальні злидні і безнадія. Оце ми вляпалися", – пишуть у мережі ошукані обіцянками російської влади люди.

"Ні, не вляпалися. Радісно купили квиток на Титанік", "після третіх пляшок у касі на айсбергу. Дебілибл (с) кінь", – відреагували читачі в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що головний редактор "РБК Єкатеринбург" Богдан Кульчицький написав, що потрібно виселити кримчан в Сибір, а жителів півночі привезти на півострів.

За його словами, Росія раз у раз шле транші Криму, а його невдячні жителі перетворюють "імперську спадщину" в пластиковий курник, прилаштовуючи до будівель врем'янки або "потворні стекляшки", щоб по-швидкому заробити грошей.

Нагадаємо, окупанти вирішили залишити кримчан на рік без води.

Як повідомляла Politeka, плачевний стан Північно-Кримського каналу на півострові показали в мережі.

Також Politeka писала, що окупанти в Криму злили небезпечні відходи в море, нікому немає діла: кричущі кадри.