На тимчасово окупованому Донбасі помер колишній "заступник командира армії ДНР" Дмитро Перепьолкін

Згодом він став "депутатом народної ради ДНР". Примітно, що Перепьолкін знаходився в базі військових злочинців на сайті "Миротворець". 51-річний окупант був родом з Донецька, але влаштовував ЗСУ пекло на Донбасі.

Про його смерть повідомив офіцер Збройних сил України полковник Анатолій Штефан на своєму Telegram-каналі.

"200 бригада. 12 листопада-Дмитро Перепьолкін. Небойовий. Обставини вимагають уточнення", - написав захисник.

У бойовиків повідомляють, що помер "депутат" в лікарні, проте причини його смерті не озвучують.

У "послужному списку" найманця, серед іншого, вказані такі посади ,як "заступник голови Комітету НС з безпеки і оборони", а також співробітник "спільноти Новоросія" бойовика Павла Губарєва. Відомо, що за радянських часів Перепьолкін був спецназівцем і брав участь у бойових діях в "гарячих точках" Союзу.

Також раніше повідомлялося, що помер генерал-майор Збройних сил Російської Федерації Василь Кравцов, який брав участь в окупації Донбасу і Криму.

З 2012 року Кравцов був командиром російської 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту. У 2014 році ця бригада брала участь в анексії Криму. Генерал мав в Росії державні нагороди-медаль ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня і орден мужності.

Нагадаємо, бойовики по п'яні несуть колосальні втрати на Донбасі, ватажки втратили контроль.

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за «незалежний» Донбас.

Також Politeka писала, що бойовиків "ДНР" косить нова напасть, жителі не витримали.