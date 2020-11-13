Будівлю Верховної Ради оточила поліція після анонімного повідомлення про мінування
Про це повідомляє "Апостроф".
Згідно з даними, надійшла інформація про те, що Рада, нібито замінована. На місці працює поліція, яка перекриває підходи до будівлі.
Варто відзначити, що повідомлення про мінування в столиці не рідкість
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Раніше ми повідомляли, що станція метро "Хрещатик" в Києві і пересадка на станцію" Майдан Незалежності була закрита через анонімне повідомлення про мінування.
Після перевірки вибухонебезпечних предметів не було виявлено.
Також повідомлялося, що через аналогічне сполучення з Центрального залізничного вокзалу в Києві евакуювали пасажирів і працівників.
Нагадаємо, що 1 липня в українській столиці невідомий чоловік вийшов на міст з пакетом, від якого виходив якийсь провід, приєднаний до пульта в його руці.
Міст оперативно перекрила поліція. Виїхати на нього було неможливо: автомобілі відправляли в об'їзд.
НП в метро Києва: на центральній станції переполох і перевірки.
Politeka писала, що українець влаштував переполох у Польщі, погрожуючи вибухом: з'їхалася поліція.
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