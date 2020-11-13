Будівлю Верховної Ради оточила поліція після анонімного повідомлення про мінування

Про це повідомляє "Апостроф".

Згідно з даними, надійшла інформація про те, що Рада, нібито замінована. На місці працює поліція, яка перекриває підходи до будівлі.

Варто відзначити, що повідомлення про мінування в столиці не рідкість

Раніше ми повідомляли, що станція метро "Хрещатик" в Києві і пересадка на станцію" Майдан Незалежності була закрита через анонімне повідомлення про мінування.

Після перевірки вибухонебезпечних предметів не було виявлено.



Також повідомлялося, що через аналогічне сполучення з Центрального залізничного вокзалу в Києві евакуювали пасажирів і працівників.



Нагадаємо, що 1 липня в українській столиці невідомий чоловік вийшов на міст з пакетом, від якого виходив якийсь провід, приєднаний до пульта в його руці.

Міст оперативно перекрила поліція. Виїхати на нього було неможливо: автомобілі відправляли в об'їзд.

НП в метро Києва: на центральній станції переполох і перевірки.

Politeka писала, що українець влаштував переполох у Польщі, погрожуючи вибухом: з'їхалася поліція.

НП в самому центрі Одеси, з'їхалися всі спецслужби: перші подробиці.



