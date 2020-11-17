Що зараз відбувається на передовій...

ЗС РФ стріляли з тимчасово окупованого селища Пікуза, у бойовиків також зафіксовані втрати

Штаб операції Об'єднаних сил повідомляє у Facebook, що збройні формування РФ на Донбасі увечері 16 листопада відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового.

Втрат серед українських захисників немає, а от у лавах окупантів відомо про двох "200".

Зазначається, що протягом дня понеділка в зоні ООС спостерігалася тиша, проте у вечірній час ЗСУ зафіксували одне порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог, зокрема, стріляв з тимчасово окупованого селища Пікуза.

Тим часом, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в Telegram-каналі зазначив, що російсько-окупаційні війська 16 листопада порідшали на двох осіб, проте ці втрати не бойові. Зокрема, один окупант з 6 ОМСП 2 АК помер в результаті хвороби, а причини смерті іншого, з 3 ОМСБр1 АК, уточнюються.

Також раніше повідомлялося, що для управління незаконними збройними формуваннями на окупованих територіях Донбасу знаходяться російські військові. В ОБСЕ уточнили, що туди залучені 2,1 тис.кадрових російських військових.

Вони задіяні в підрозділах тилу і бойового забезпечення як військові радники та інструктори. На жаль, вдома їм не сидиться, адже плювати Росії на міжнародні договори та перемир'я.

Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.

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