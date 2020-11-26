У Полтаві суддя виправдав бізнесвумен Наталію Саєнко, яка два роки тому на своєму позашляховику Mercedes-Benz збила 15-річного хлопця

Аварія сталася 6 листопада 2018 року в центрі Полтави, де жінка на пішохідному переході збила Артема Левченка, який їхав на велосипеді. Хлопець отримав важку черепно-мозкову травму і, не приходячи до тями, помер на Різдво, передає Politeka.net з посиланням на інтернет-видання "Полтавщина".

Ця аварія викликала величезний суспільний резонанс, і за судовими розглядами стежили дуже уважно. Тому рішення судді Октябрського райсуду Полтави Анатолія Савченка, який повністю виправдав обвинувачену, вразило громадськість.

Суддя визнав її невинною у висунутому їй звинуваченні через недоведеність кримінального порушення і скасував арешт майна, а також постановив повернути їй водійське посвідчення.

На думку суду, ДТП сталося за участю двох транспортних засобів: позашляховика і велосипеда. Артем Левченко вилетів на дорогу на велосипеді на великій швидкості, а не переводив його через перехід, як це встановлено ПДР. Суддя також визнав результати експертизи, які говорять про те, що Саєнко не могла уникнути зіткнення. Крім того, Савченко визнав неприпустимим доказ того, що в момент ДТП обвинувачена розмовляла по телефону.

Після оголошення вироку мажорка відразу ж покинула зал в сльозах. Родичі загиблого ж заявили, що на совісті Саєнко тепер дві смерті: в день, коли суддя сказав своє остаточне слово, помер дідусь Артема, не витримавши переживань. Вони мають намір подавати апеляцію на рішення суду.

Відзначимо, що ця історія з самого початку обурила громадськість тим, що відразу після зіткнення приїхав чоловік обвинуваченої і забрав з машини відеореєстратор, а наступного дня повернув його абсолютно чистим.

Раніше Саєнко вже порушувала ПДР. 15 квітня 2016 року Октябрьский райсуд Полтави визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення - керування транспортним засобом у нетверезому стані (ч.1 ст. 130 КУпАП України) та призначив їй покарання у вигляді штрафу - 3400 грн.

Підприємниця є власницею кількох закладів громадського харчування в Полтаві.

Рішення суду обурило громадськість, і під публікаціями на ту тему в мережі з'явилися тисячі коментарів. Як правило, більшість користувачів бажають мажорці скоріше відчути такий же біль, як пережили батьки, котрі втратили єдиного сина. Інші клянуть судову систему, називаючи її продажною. Зовсім нечисленними в цій хвилі обурення є коментарі про те, що загиблий підліток також порушив правила.

"Нехай рідні подають далі, не дають виродкам волі. А судді, дай бог, щоб він на своїх дітях дочекався такої страти", "Два роки тому я прогнозував цей результат, як і подальші нападки на суд, який ухвалить це рішення. Хто хоч трохи знайомий з наукою криміналістикою і КПК, мене зрозуміють. Постраждалих по-людськи шкода", "Бабло вирішує все", "від Полтави іншого і не очікували", "Так, то воно так. Але хто керує автомобілем, то добре знає, що миттєво загальмувати перед велосипедом, який вилетів перед носом авто, просто не реально, яким би ти спецом не був. Я не виправдовую підсудну. Так, у родині хлопця велика трагедія. Але чому ми ставимося до свого життя так байдуже, не дотримуючись елементарних правил дорожнього руху?" , – пишуть у мережі.

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