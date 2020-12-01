У місті Трір в Німеччині автомобіль в'їхав у натовп перехожий

Багато постраждалих, двоє людей загинули.

Водій чорного Range Rover затриманий. Повідомляється, що він їхав по місту зі швидкістю 70 км/год, потім врізався в групу людей.

На місці події працює поліція з іншими екстреними службами і просять жителів Тріра уникати район.

Правоохоронці підтвердили затримання однієї людини, а також з посиланням на попередню інформацію повідомила про двох жертв. Точну кількість постраждалих правоохоронці не уточнили. Про мотиви водія, поки даних немає.

У мережі пишуть, що постраждали 15 осіб.

🔴 Une voiture fonce dans une zone piétonne à #Trèves en #Allemagne. Au moins 2 morts et 10 blessés. Le conducteur est interpellé. #Trier pic.twitter.com/jcSdTJraKx — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) December 1, 2020

Нагадаємо, 29 жовтня в німецькому місті Кемпен під Дюссельдорфом автомобіль врізався в пішоходів, троє людей постраждали, один загинув. Це сталося на тлі хвилі терористичних атак у Франції.

Відзначимо, в Німеччині і у всій Європі за останні роки було кілька випадків, коли навмисний наїзд на пішоходів ставав формою теракту.

Один з найбільш відомих випадків стався 14 липня 2016 року на набережній в Ніцці, коли при наїзді вантажівки на натовп загинули понад 80 осіб.

У грудні 2016 року вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ярмарку в Берліні, загинули 12 людей, включаючи застреленого поліцією терориста.

Відповідальність за ці атаки тоді взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава».

Нагадавши, у центрі Одеси позашляховик відкинуло на тротуар, люди розлетілися по сторонах: момент ДТП потрапив на відео.

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