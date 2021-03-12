У Києві патрульні зупинили нетверезого водія маршрутки, якого "відпустив" на роботу лікар

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної патрульної поліції.

Так, у Києві патрульні склали адмінматеріали на нетверезого водія автобусу та лікаря, що допустив його до роботи.

Зазначається, що патрульних викликали на вулицю Івана Виговського, де сталася ДТП з маршрутним транспортним засобом. Учасники автопригоди встигли скасувати виклик та заявили, що викликали поліцію поспіхом і наразі не мають претензій одне до одного.

Однак патрульні виявили у водія автобуса "Богдан" ознаки алкогольного сп'яніння.

"Чоловік погодився пройти освідування, результат — 0,56 проміле. У такому стані він здійснював перевезення пасажирів", - йдеться в повідомленні.

У відділі безпеки дорожнього руху з'ясували, що згідно з наявними документами, кермувальник уранці пройшов огляд лікаря. Теперь медичному працівнику загрожує покарання.

"Патрульні відділу приїхали на базу перевізника та склали на лікарку матеріали за ч. 1 ст. 129 (Допуск до керування водіїв, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП", - йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва.

Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.