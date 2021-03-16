Під Києвом ледь не сталася трагедія з двома рибалками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, вчора, 15 березня, о 18.25 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про те, що на крижині поблизу села Сухолуччя в районі Київського водосховища знаходяться двоє місцевих рибалок та не можуть самостійно дістатися до берега.

"На місце події направлено водолазно-рятувальне відділення 10-го Державного пожежно-рятувального загону м. Вишгород. В ході пошуково-рятувальних робіт, встановлено, що відстань від берега до крижини становить орієнтовно 1,5 км", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Зазначається, що особовим складом водолазно-рятувального відділення врятовано та доправлено на берег двох місцевих рибалок 1964 та 1987 років народження.

Чоловіки від надання медичної допомоги відмовилися.

Відомо, що допошуково-рятувальних робіт залучено 7 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Також рятувальники опублікувала запис дзвінка одного із врятованих чоловіків, який дуже дякував за допомогу, називаючи ДСНС героями, а те, що з ним сталося - дивом.

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