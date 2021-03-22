У Києві чоловік, погрожуючи пістолетом, викрав чуже авто

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, в українській столиці чоловік, погрожуючи пістолетом, заволодів транспортним засобом, але через несправний стан згодом його залишив.

Правоохоронці розповіли, що до них звернувся молодик із заявою про викрадення його автомобіля. Це сталося на вулиці Матеюка у Деснянському районі Києва.

За словами 19-річного потерпілого, напередодні він виклав в інтернеті оголошення про продаж свого автомобіля "Форд". Через деякий час до нього зателефонував чоловік, і вони домовились про зустріч. Під час пробної поїздки "покупець" дістав пістолет, погрожував і заволодів авто.

Згодом через несправний стан він залишив транспортний засіб на проспекті Гагаріна.

Зловмисника вдалось затримати, ним виявився раніше несудимий 41-річний мешканець Київської області. За місцем проживання фігуранта слідчі виявили два пневматичних пістолета та мобільні телефони, якими він користувався. Чоловіку загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".