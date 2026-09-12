Графіки відключення світла в Кіровоградській області з 13 по 15 вересня оприлюднило Кіровоградобленерго. Через планові технічні роботи частина вулиць Кропивницького щодня лишатиметься без електроенергії — переважно з 08:00 до 17:00.

Графіки відключення світла на Кіровоградщині продовжують діяти — у Кропивницькому з 13 по 15 вересня через планові роботи енергетики щодня тимчасово вимикатимуть електроенергію.

Без напруги лишатимуться житлові будинки та приватний сектор у різних частинах міста. Як повідомляє Кіровоградобленерго, роботи з технічного обслуговування мереж проводитимуть у світлу пору доби — здебільшого з 08:00 до 17:00.

13 вересня: перші знеструмлення

У суботу, 13 вересня, світла не буде на вул. Бобринецький шлях (58/49, 60/32), пров. Санаторний (14/2-53А), вул. Миколи Міхновського 93, вул. Світлани Барабаш (20-47), вул. Дорогого Семена (13-28), а також на пров. Гурбенський (2-5), пров. Санаторний 1-й, 2-й, 3-й, пров. Луньовський 11, пров. Профілакторний (9, 11) та на вул. Гурбенській (1/14-35) і Садовій (90К-143).

14 вересня: найбільший обсяг робіт

У неділю перелік адрес найбільший. З 08:00 до 17:00 знеструмлять, зокрема, вул. Бобринецький шлях (58/49, 60/32), вул. Володимира Антоновича (15-50а), пров. Саксаганського (1-88), вул. Симона Петлюри (1-92/2), вул. Юрія Бутусова (24, 28, 81), вул. Сергія Гришина 47, пров. Кропивницького (2-54), вул. Івана Олінського (29-83), вул. Лавандову 27а, пров. Косокутний, Славний, Гулого-Гуленка, Дмитра Донцова та вул. Габдрахманова (65, 69).

Додатково 14 вересня з 09:00 до 13:00 без світла будуть вул. Бобринецький шлях 101а, вул. Лінія 10-та (1, 60, 62, 64) та вул. Велика Перспективна 48; а з 12:00 до 17:00 — вул. Козацька (10-68), пров. Курінний (31А-37) і пров. Сергія Котового (1-9).

15 вересня: останній день робіт

У понеділок, 15 вересня, основний список відключень з 08:00 до 17:00 повторить недільний: без світла будуть ті самі будинки на вулицях Володимира Антоновича, Саксаганського, Симона Петлюри, Юрія Бутусова та Габдрахманова.

Окремо 15 вересня з 09:00 до 13:00 світла не буде на вул. Павла Сніцара 40 та вул. Авіаційній 70/38; з 09:00 до 17:00 — на вул. Козацькій (1-38), пров. Козацькому (7-38В) і пров. Курінному (27, 29); з 12:00 до 17:00 — на пров. Санаторний (14/2-33), пров. Гурбенський (2-5) та вул. Івана Сірка (1-1В).

Енергетики нагадують, що час відновлення електропостачання може зміщуватися, тож повний графік відключення світла в Кіровоградській області з 13 по 15 вересня радять звіряти на офіційному сайті компанії.

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