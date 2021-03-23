У Києві троє дітей провалилися під кригу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу МВС України.
Так, в українській столиці патрульні спільно з небайдужим чоловіком вчасно прийшли на допомогу й врятували дітей.
Зазначається, що надзвичайна подія трапилася у понеділок вдень, 22 березня.
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Ще до приїзду патрульних з іншої сторони берегу один з небайдужих чоловіків уже кинувся на порятунок дітей. Йому вдалося витягнути з води 12-річну дівчинку.
"У водоймі залишалися ще двоє хлопців. Вони з останніх сил трималися на поверхні. Часу на зволікання не було, тому Олександр Лисенко (патрульний, - ред.) кинувся у воду, аби врятувати дітей. Він розбивав кригу руками й підпливав до потопаючих. Патрульний витягнув одного з хлопців на берег. Тим часом Валерій Бебко (патрульний, - ред.) взяв у службовому автомобілі трос та кинув іншому хлопцеві. Так спільними зусиллями напарники витягли і його", - йдеться в повідомленні.
Дітей посадили у службове авто, дали їм свій сухий одяг та надавали допомогу до приїзду швидкої.
Самі ж діти розповіли, що опинилися на кризі, бо думали, що вона витримає їх, але провалилися. Після огляду медиками 14-річних хлопців шпиталізували до дитячої лікарні.
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