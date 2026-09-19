Графіки відключення світла у Чернігові 20 та 21 вересня передбачають планові знеструмлення цілої низки вулиць. Енергетики опублікували повний перелік адрес і години, коли мешканці залишаться без електроенергії.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 19 та 20 вересня вже оприлюднені — попереду нові дати планових знеструмлень в обласному центрі. Графіки відключення світла у Чернігові 20 та 21 вересня передбачають вимкнення електроенергії з 09:00 до 17:00. Як повідомляє сайт Чернігівобленерго, у неділю перелік вулиць буде суттєво ширшим, ніж у суботу.

Які вулиці знеструмлять у суботу, 20 вересня

У суботу, 20 вересня, без електроенергії з 09:00 до 17:00 залишаться мешканці таких вулиць: 1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Волковича, Глухівська, Городнянська, Корюківська, Кукушанка, Леоніда Каденюка, Молчанова, Привітна, Сагайдак, Сагайдак 1-й, Садова, Седнівська, Седнівський, Староказарменна.

Перелік адрес на неділю, 21 вересня

У неділю, 21 вересня, знеструмлення охоплять значно більше вулиць. З 09:00 до 17:00 світло вимикатимуть також на таких адресах: Алєксєєва, Березова, Білоуська, Борщова, Вадима Модзалевського, Весняна, Вишнева, Героїв Чорнобиля, Елеваторна, Єлецька, Забарівський, Заньковецької, Івана Виговського, Кільцева, Левка Лук'яненка, Леоніда Пашина, Липинського, Мстиславська, Нова, Одеська, Олександра Довженка, Пам'ятна, Партизанська, Перемоги, Першотравнева, Подусівська, Романа Бжеського, Садова, Солов'їна, Солов'їний, Спортивна, Стародубського полку, Степана Бандери, Степний, Степова, Тероборони, Транспортна, Трудова, Харківська, Юрія Мезенцева.

Що робити під час планових відключень

Енергетики пояснюють, що планові роботи проводяться для обслуговування мереж і підготовки обладнання до осінньо-зимового періоду. Мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони та повербанки, підготувати ліхтарики, а холодильники відкривати якомога рідше, щоб зберегти низьку температуру всередині. Після завершення робіт електропостачання відновлять без додаткових повідомлень.

Графік може уточнюватися залежно від погодних умов та оперативної ситуації в мережі. Точний перелік адрес на найближчі дні варто перевіряти на офіційному сайті Чернігівобленерго, де публікують актуальні графіки відключення світла.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Чернігівській області 17 та 18 вересня: названо вулиці та години знеструмлень.

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