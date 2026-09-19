Дефіцит продуктів у Сумській області опинився в центрі уваги після того, як російські дрони двічі вдарили по головному торговельному центру Сум — ТРЦ «Мануфактура» — і він призупинив роботу.

Ризики дефіциту продуктів у Сумській області знову нагадали про себе після того, як російські безпілотники вдруге вдарили по ТРЦ «Мануфактура» — найбільшому торговельному центру Сум. Про повторний удар повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Реактивний БПЛА влучив у будівлю торговельного центру, який після попереднього обстрілу вже зачинився для відновлювальних робіт. Удар спричинив загорання, яке локалізували в умовах повторних загроз.

Першого разу росіяни атакували ТРЦ уночі 9 вересня. Внаслідок влучання безпілотника загинули троє людей, ще 14 дістали поранення. Після цього торговельний центр призупинив роботу, і доступ до частини продовольчих магазинів у центрі міста виявився обмеженим.

ТРЦ «Мануфактура» відкрився в Сумах у 2013 році. Загальна площа об'єкта становить 26 тисяч квадратних метрів, з яких торговельна — 19,5 тисячі квадратних метрів. Саме тут працювали великі продуктові магазини та супермаркети, тому закриття центру напряму позначилося на можливостях містян купувати продукти.

Що кажуть у міській владі про ситуацію з продовольством

Питання дефіциту продуктів у Сумській області перебуває на контролі міської влади. Ситуацію з продовольством у Сумах напередодні прокоментував виконувач обов'язків міського голови — оскільки місто розташоване близько до українсько-російського кордону, влада окремо опікується захистом АЗС, роботою підземних шкіл та безперебійним постачанням продуктів.

Де купувати продукти, поки ТРЦ зачинений

Через постійні повітряні тривоги й наслідки обстрілів великі торговельні майданчики Сум можуть тимчасово змінювати графік роботи. Міська влада радить мешканцям мати вдома невеликий запас продуктів тривалого зберігання та питної води, а також стежити за офіційними повідомленнями про роботу магазинів і ринків.

Після завершення відновлювальних робіт і стабілізації безпекової ситуації торговельний центр планують повернути до роботи. Конкретні терміни відновлення наразі не називаються.

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