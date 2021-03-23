Погода підготувала новий "сюрприз" для киян

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Политика страны".

Так, у мережі з'явилось відео, на якому можна спостерігати, що погода "порадувала" жителів і гостей столиці черговим снігопадом наприкінці першого місяйя весни.

"У Києві тим часом почався черговий березневий снігопад", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що столицю досить активно засипає снігом, однак видно, що на вулиці дуже волого - певно, сніг мокрий і довго на землі не пролежить.

Раніше повідомлялось, що синоптики попередили про те, що у вівторок, 23 березня, дощ і мокрий сніг накриють всю країну. Вночі дощі і мокрий сніг пройдуть тільки в південно-східних областях, проте вже вдень вони прийдуть і в інші регіони. Синоптики також повідомили, що вітер у більшості областей буде північно-західним зі швидкістю 5-12 м/с, на південному сході-північним, з аналогічною швидкістю, а в східних областях – північно – східним, зі швидкістю 7-12 м/с. У Києві вночі буде без опадів, а вдень очікується мокрий сніг з дощем.

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