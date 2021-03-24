У Києві патрульному поліцейському повідомили про підозру через побиття громадянина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Так, за даними прокуратури, під час несення служби на території Деснянського району у інспектора управління патрульної поліції виник словесний конфлікт із перехожим, який, на його думку, перебував у нетверезому стані.

Надалі, не маючи жодних підстав для застосування спецзасобів, патрульний розпилив у бік громадянина сльозогінний газ, а потім, скориставшись дезорієнтованим станом потерпілого, ще й наніс йому декілька ударів.



"Наразі вирішується питання щодо обрання інспектору поліції запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Справу проти патрульного відкрито за фактом перевищення влади, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

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