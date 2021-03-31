У Києві жителі однієї з багатоповерхівок розповіли про обстріл їхніх вікон з будинку навпроти

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у гуртожитку Державного Університету Комунікацій, який розташований на вулиці Солом'янській, 7а, завівся "якийсь недолугий стрілець", який обстрілює вікна будинку навпроти.

"Вчора, близько 23 години вечора, кілька жителів будинку виявили у себе пошкоджені вікна у квартирах. Обстріл тривав близько півгодини. До слова, у 2019 році жителі цього ж будинку виявляли пошкоджені у себе вікна від пострілів зі сторони гуртожитку, але визначити стрільця тоді не вдалося. Тепер ситуація повторюється знов. До поліції зверталися, але поки що все залишається лише на папері", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що в результаті дій стрілка у небезпеці опинились не тільки жителі будинку, але і діти, які грають на майданчику поряд.

"Ситуація небезпечна, адже неподалік знаходиться дитячий майданчик, де постійно граються діти. Страшно уявити, що може трапитися, якщо стрілку одного дня заманеться постріляти не по вікнах, а по живій мішені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Лежить накритий коробками": у Харкові бездомний перетворив перехід біля метро в хостел, фото.

Раніше Politeka писала, що у Харкові біля станції метро бездомні облаштували "житло", кадри.

Також Politeka повідомляла, що підлітки по-звірячому розправилися з місцевою знаменитістю на Одещині, відео: "садистам по 12 і 13 років".