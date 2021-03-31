У Києві жителі однієї з багатоповерхівок розповіли про обстріл їхніх вікон з будинку навпроти
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у гуртожитку Державного Університету Комунікацій, який розташований на вулиці Солом'янській, 7а, завівся "якийсь недолугий стрілець", який обстрілює вікна будинку навпроти.
"Вчора, близько 23 години вечора, кілька жителів будинку виявили у себе пошкоджені вікна у квартирах. Обстріл тривав близько півгодини. До слова, у 2019 році жителі цього ж будинку виявляли пошкоджені у себе вікна від пострілів зі сторони гуртожитку, але визначити стрільця тоді не вдалося. Тепер ситуація повторюється знов. До поліції зверталися, але поки що все залишається лише на папері", - йдеться в повідомленні.
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При цьому зазначається, що в результаті дій стрілка у небезпеці опинились не тільки жителі будинку, але і діти, які грають на майданчику поряд.
"Ситуація небезпечна, адже неподалік знаходиться дитячий майданчик, де постійно граються діти. Страшно уявити, що може трапитися, якщо стрілку одного дня заманеться постріляти не по вікнах, а по живій мішені", - йдеться в повідомленні.
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