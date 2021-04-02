У Києві чоловік побив жінку-поліцейську, за що тепер відповідатиме перед законом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Так, у столиці повідомлено про підозру зловмиснику, який на станції метро вдарив в обличчя поліцейську.

Подія сталася ще 30 березня. Ввечері на станції метро "Шулявська", перебуваючи на добовому чергуванні, сержант поліції отримала повідомлення від контролера про те, що один з пасажирів перестрибнув через турнікет, порушуючи при цьому правила користування метрополітеном, та направився до ескалатора.

Поліцейська попросила правопорушника залишити приміщення станції метро, однак у відповідь на це чоловік почав поводити себе агресивно та нецензурно висловлюватися на її адресу, після чого наніс удар рукою в обличчя. Жінка-правоохоронець на мить втратила рівновагу, але все одно намагалась вгамувати порушника та вивести його з метро.

Однак чоловік, знаходячись вже на ескалаторі, завдав поліцейській ще декілька ударів кулаком в обличчя.

Він втік з місця, однак невдовзі був затриманий працівниками поліції на станції метро "Хрещатик".

Поліцейська отримала закриту черепно-мозкову травму, забій тканин обличчя та струс головного мозку.

41-річному порушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.