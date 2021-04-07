Під Києвом показали моторошне сміттєзвалище, по якому бігають свині, і лежать трупи тварин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис активіста Руслана Трегуба у соцмережі.

Так, у селі Григорівка під Києвом знаходиться сміттєзвалище та "ферма", де бігають свині та кози, а їхні природні спорожнення стікають в річку Красна через вириті траншеї. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

"Хто повинен нести відповідальність? Продовжуємо знайомитися з Обухівською ОТГ, сьогодні було село Григорівка, яке має цікаву історію. Через село протікає мальовнича річка Красна. Зателефонував місцевий житель та запросив відвідати їхнє село. Сергій вже не перший рік намагається припинити знищення річки Красна, поблизу якої в межах села знаходиться сміттєзвалище та типу "ферма", де бігають свині та кози, а їх природні спорожнення (сеча) стікають в річку Красна через вириті траншеї. Виїхали на місце, так, дійсно, площа сміттєзвалища близько 1 га. По його території бігають свині та лежать мертві тіла інших свиней. Викликали поліцію, написали заяви", - розповів активіст.

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