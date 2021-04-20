Все сталося в День довкілля України...

Під Києвом сталося масштабне забруднення місцевої річки



Як передає Politeka.net, кадри з місця опублікував Сергій Блажко на своїй сторінці в Facebook.

На опублікованих кадрах видно, що в маленьку річку, яка є притокою річки Ірпінь, що впадає в Дніпро, скинули тисячі каністр з хімікатами.

Крім працівників ДСНС у ліквідації забруднення брали участь і місцеві жителі.

"Що з нами не так? У річку Кізка, яка протікає біля села Блиставиця (недалеко від Бучі), невідомі скинули близько 3000 каністр з хімією. Річка Кізка - це притока річки Ірпінь, яка в свою чергу впадає в Дніпро", - повідомив чоловік.

Примітно, інцидент стався в День навколишнього середовища України.

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