Відомого українського телеведучого Майкла Щура (Романа Вінтоніва) побили в центрі столиці

Як передає Politeka.net, про це сам Щур повідомив у відеозверненні. Телеведучий повернувся на місце події через кілька годин після побиття і детально все розповів.

Як з'ясувалося, інцидент стався 21 квітня на вулиці Ярославів Вал. На пішохідному переході Щур зробив напівжартівливе зауваження хлопцям на самокатах. Один з них жарт не оцінив і став сваритися з телеведучим. Перепалка стосувалася правил дорожнього руху. Закінчилося все тим, що він розпилив в обличчя зірці газовий балончик.

Щур цього так не залишив і погнався слідом за порушником. Телеведучий зізнається, що до кінця не зрозумів, навіщо погнався за хлопцем. За словами телеведучого, він наздогнав нападника і стягнув його з самоката. Потім вони продовжили сваритися і Щур отримав кулаком в обличчя.

Варто відзначити, що на відео, яке записував журналіст, його обличчя було сильно понівечене і заклеєне пластирами. Втім, він не був сильно засмученим, вважаючи за краще до всього ставитися з гумором. Щур розповів, що вже подивився відео з камер спостереження. Також він пожартував, що в найближчому випуску телепередачі з ним він буде з побитим обличчям.

Нагадаємо, що телеведучий Майкл Щур несподівано оголосив про свій відхід: "прийшов час...".

Як повідомляла Politeka, НП в центрі Києва: чоловік відкрив вогонь по людях серед білого дня, перші фото і деталі.

Також Politeka писала, що побиття журналістки в поїзді "Укрзалізниці": з підозрюваним раптово трапилася трагедія.