Грошова допомога в Миколаївській та Херсонській областях стала доступною для малих агровиробників: Всесвітня продовольча програма ООН разом із ГО «Південна стратегія розвитку» запустила гранти до 5 000 доларів на бізнес.

Програми підтримки у Миколаївській та Херсонській областях розширюються: малі агровиробники півдня України тепер можуть претендувати на грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP).

Грошова допомога в Миколаївській та Херсонській областях реалізується у партнерстві з громадською організацією «Південна стратегія розвитку».

Хто може отримати грант

Фінансову підтримку можуть отримати фермери з визначених населених пунктів Миколаївської та Херсонської областей. Йдеться про тих, хто вже займається вирощуванням чи переробкою продукції, тваринництвом, бджільництвом або рибництвом і має досвід продажів.

Скільки грошей дають

Розмір підтримки становить від 1 500 до 5 000 доларів. Конкретну суму визначає конкурсна комісія після оцінки бізнес-плану та перевірки господарства.

Заявники мають бути діючими агровиробниками: підтвердити факт виробництва й збуту продукції та надати чіткий план використання коштів. Зареєстровані суб'єкти господарювання можуть розраховувати на більші суми фінансування.

Як подати заявку

Заповнити заявку можна за посиланням, яке опублікували організатори програми. Дедлайн подачі — 18 вересня 2026 року.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО в Миколаївській області: хто може отримати виплати та які суми передбачені.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО в Миколаївській області: що передбачає нова програма підтримки.

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві: на скільки можуть зрости платежі з жовтня.