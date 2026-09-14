Подорожчання продуктів у Вінницькій області триває: за даними порталу Мінфін, за місяць пшоно, гречка та борошно помітно додали в ціні.

Допомога військовим у Вінницькій області нещодавно стала темою Politeka, а тепер мешканців регіону турбує подорожчання продуктів. Як свідчать дані порталу Мінфін, базові крупи та борошно у вересні коштують дорожче, ніж у серпні.

Пшоно подорожчало найпомітніше

Середня ціна пшона зараз становить 58,20 грн за кілограм, тоді як у серпні було 53,10 грн. У магазинах ціни різняться: в Auchan кілограм коштує 50,90 грн, а в Megamarket — 65,50 грн.

Гречка: середня ціна наблизилась до 77 гривень

Гречка в середньому подорожчала до 76,70 грн за кілограм — у серпні цей показник становив 74,63 грн. Найдешевше її продають у Metro по 65,90 грн, найдорожче — у Megamarket по 99,00 грн. Novus тримає ціну 71,99 грн, Auchan — 69,90 грн.

Борошно теж додало в ціні

Пшеничне борошно «Хуторок» у середньому коштує 36,72 грн за кілограм, у серпні було 35,88 грн. У Novus кілограм продають по 34,93 грн, у Megamarket — по 38,50 грн. Двокілограмова пачка в середньому обійдеться у 72,64 грн проти 70,96 грн у серпні.

Ціни портал Мінфін оновлює щодня, тож перед походом у магазин мешканцям Вінницької області варто звіряти вартість у різних мережах: один і той самий товар може помітно відрізнятися в ціні.

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