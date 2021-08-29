До теперішнього моменту стало відомо, які поїзди затримуються у зв'язку з аварією
На залізниці Запорізької області біля проміжної станції Запоріжжя-2 з колії рейок зійшло чотири вагони вантажного локомотива. Через це затримується низка пасажирських поїздів.
Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись на прес-службу Укрзалізниці.
"Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда поблизу станції Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів курсуватимуть за зміненим маршрутом через Запоріжжя-Львів-Вільнянськ-Запоріжжя-1", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці.
Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото
Робота шкіл з 1 вересня, озвучені важливі правила: «Потрібно буде обов'язково...»
Гвоздьова розповіла, чому не спілкується з Остапчуком після "Танців з зірками": "Переконувала, щоб він не бив морду..."
Захоплення українського літака, в МЗС перервали мовчання про НП в аеропорту: "Були озброєні..."
Двічі розведеного Пономарьова засікли під ручку з відомою блондинкою, чий чоловік пішов до Ані Лорак: "Ой..."
Уточнюється, що у зв'язку з НП затримуються до 2 годин наступні поїзди: №72 Київ — Запоріжжя, №142 Маріуполь — Одеса, №120 Запоріжжя — Львів, №119 Львів — Запоріжжя, №116 Київ — Бердянськ.
На місці вагонів, що зійшли з колії, працюють оперативно-слідчі групи і рятувальники. Вони намагаються розібратися в причинах аварії, а також розчистити проїзд для інших машиністів, які помітно відстають від розкладу.
Нагадаємо, Укрзалізниця прибрала кондиціонери в потязі: "29 годин їде по жаркому сонцю".
Як писала Politeka, потяг "Укрзалізниці" зупинили і атакували, кадри наслідків.
Також Politeka розповідала, що Укрзалізниця вляпалася в скандал з новим поїздом, відео.