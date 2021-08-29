До теперішнього моменту стало відомо, які поїзди затримуються у зв'язку з аварією



На залізниці Запорізької області біля проміжної станції Запоріжжя-2 з колії рейок зійшло чотири вагони вантажного локомотива. Через це затримується низка пасажирських поїздів.

Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись на прес-службу Укрзалізниці.

"Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда поблизу станції Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів курсуватимуть за зміненим маршрутом через Запоріжжя-Львів-Вільнянськ-Запоріжжя-1", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Уточнюється, що у зв'язку з НП затримуються до 2 годин наступні поїзди: №72 Київ — Запоріжжя, №142 Маріуполь — Одеса, №120 Запоріжжя — Львів, №119 Львів — Запоріжжя, №116 Київ — Бердянськ.

На місці вагонів, що зійшли з колії, працюють оперативно-слідчі групи і рятувальники. Вони намагаються розібратися в причинах аварії, а також розчистити проїзд для інших машиністів, які помітно відстають від розкладу.

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