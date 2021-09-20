У Запорізькій області 51-річний батько побив до смерті сина.

Про це передали у прес-службі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

За версією правоохоронців, сварка між батьком і 28-річним сином виникла, коли вони разом пили алкоголь. Під час конфлікту, батько кілька разів вдарив сина по голові. Трагедія сталася в селі Володимирівка 16 вересня. Правоохоронці дізналися про смерть чоловіка через добу від жителів іншого населеного пункту.

На території Великої Тернівки був виявлений труп чоловіка 1993 року народження. Тіло знаходилося всередині одного з будинків, а на ньому можна було розглянути численні травми. Судово-медичний експерт підтвердив, що молодика вбили. Слідчі з'ясували, що до злочину причетний батько вбитого.

Правоохоронці з'ясували, що сварка між батьком і сином під впливом випитого алкоголю стала раптовою. Побитий син відправився в сусіднє село. Там він зупинився у одного зі своїх родичів, але незабаром помер. Поліцейські затримали батька. Він отримав офіційну підозру за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження". 51-річному чоловікові загрожує від семи до десяти років в'язниці. Остаточне рішення в цій справі належить прийняти суду.

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