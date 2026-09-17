Жителі деокупованих громад Херсонської області можуть подати заявку на грошову допомогу від Благодійного фонду «Вітри змін». Умови та перелік документів опублікувала Херсонська ОВА.

Грошова допомога в Херсонській області знову розширюється — нову програму виплат для жителів деокупованих громад оголосив Благодійний фонд «Вітри змін». Умови отримання підтримки опублікувала Херсонська ОВА, повідомляє видання «Гривна».

Хто може подати заявку

Розраховувати на допомогу можуть повнолітні громадяни України, які проживають у деокупованих населених пунктах Херсонської області на відстані від 0 до 50 кілометрів від лінії фронту. Гроші спрямовані на підтримку родин, що опинилися у складних життєвих обставинах, та домогосподарств із низьким рівнем доходу.

Відбір отримувачів відбуватиметься на основі оцінки вразливості — фахівці перевірятимуть кожну анкету на відповідність критеріям програми.

Які документи потрібні

Для оформлення звернення необхідно підготувати оригінали документів: паспорт громадянина України або ID-картку заявника, ідентифікаційний код (РНОКПП) заявника та всіх членів родини, а також реквізити банківського рахунку (IBAN) на ім'я заявника.

За наявності варто додати документи, що підтверджують статус: довідку ВПО, довідку про інвалідність, довідку про доходи або посвідчення багатодітної родини.

Як подати заявку

Реєстрація проводиться за номером гарячої лінії 066-458-88-68. За цим телефоном жителі деокупованих громад можуть записатися на оформлення звернення та уточнити деталі щодо списку документів.

Важливо: попередня реєстрація є етапом збору даних і не гарантує автоматичного нарахування виплат. Усі анкети проходитимуть верифікацію на відповідність критеріям програми.

Проєкт реалізується в межах програми «Зміцнення системи гуманітарної допомоги для громад, що знаходяться на передовій у Херсонській області» за підтримки Уряду США у співпраці з Польською Гуманітарною Акцією (PAH).

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