У серпні на Черкащині алкогольні та тютюнові вироби здорожчали майже на 1,5%. Найбільше додали в ціні тютюнові вироби — одразу на 2,4%.

Подорожчання в Черкаській області триває — у серпні слідом за орендою житла піднялися в ціні тютюн та алкоголь. Про це повідомляє видання «Вісті Черкащини» з посиланням на Головне управління статистики в Черкаській області.

За даними статистиків, алкогольні напої та тютюнові вироби здорожчали за місяць на 1,4%. Потягнули цей показник угору саме тютюнові вироби — вони додали в ціні 2,4%.

Що подешевшало у серпні на Черкащині

Продукти харчування та безалкогольні напої загалом знизилися в ціні на 1,2%. Найбільше подешевшали овочі — на 17,5%, а фрукти — на 14,8%.

Ще на 5–0,5% зменшилися ціни на кисломолочну продукцію, рис, яйця, продукти переробки зернових, свинину та м'ясо птиці.

Що навпаки додало в ціні

Водночас на 4,8–0,5% зросли ціни на сири, соняшникову олію, цукор, сало, молоко, яловичину та хліб.

Що це означає для споживачів

Тютюнові вироби дорожчають швидше за алкоголь — саме вони потягнули вгору загальний показник. Натомість сезонні овочі й фрукти суттєво здешевшали, тож загальна вартість продуктового кошика у серпні навіть знизилася на 1,2%.

Головне управління статистики в Черкаській області публікує такі дані щомісяця — наступний звіт про ціни за вересень очікується вже у жовтні.

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