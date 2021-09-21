НП трапилася вулиці Ушакова Центрально-Міського району міста Кривий Ріг
Займання виникло в житловому приміщенні на першому поверсі дев'ятиповерхового гуртожитку Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців.
Про це повідомляти прес-служба ГУ ДСНС у регіоні.
50-річна Орбакайте в чорному мереживі вразила новою зовнішністю: "Несподівано бачити вас брюнеткою"
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, чому покинув Україну: "Ви знаєте, що я перфекціоніст..."
Джамалу підкосила хвороба: співачка звернулася до українців перед новим ефіром "Танців з зірками"
Лопес в маленькому купальнику показала, чим привернути увагу на пляжі: кадри
Ектор Хіменес-Браво, який покинув Україну, завив від розчарування: "Абсолютно не сподобалося"
Пожежа виникла 21 вересня о 07:55. Чорний дим огорнув гуртожиток. Вогнем було пошкоджено меблі та домашні речі на площі 20 квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 08:11, ліквідовано о 08: 30.
До місця пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Головного управління. Про жертви або постраждалих не повідомляють.
Варто відзначити, що серед основних причин, які призводять до загибелі людей в пожарах, рятувальники називають свідоме нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем, куріння в ліжку, а також залишені без нагляду сірники і запальнички в місцях, які легко доступні для дітей.
Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку у Харкові.
Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.