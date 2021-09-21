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НП трапилася вулиці Ушакова Центрально-Міського району міста Кривий Ріг

Займання виникло в житловому приміщенні на першому поверсі дев'ятиповерхового гуртожитку Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців.

Про це повідомляти прес-служба ГУ ДСНС у регіоні.

Пожежа виникла 21 вересня о 07:55. Чорний дим огорнув гуртожиток. Вогнем було пошкоджено меблі та домашні речі на площі 20 квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 08:11, ліквідовано о 08: 30.

До місця пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Головного управління. Про жертви або постраждалих не повідомляють.

Варто відзначити, що серед основних причин, які призводять до загибелі людей в пожарах, рятувальники називають свідоме нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем, куріння в ліжку, а також залишені без нагляду сірники і запальнички в місцях, які легко доступні для дітей.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку у Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.