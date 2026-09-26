Доплати для пенсіонерів в Одеській області, які мають статус учасників бойових дій, складаються зі щомісячного підвищення та цільової грошової допомоги. У Пенсійному фонді України пояснили, на які суми можна розраховувати.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області учасникам бойових дій нараховуються додатково до основної пенсії — у Пенсійному фонді України пояснили, з яких сум формується щомісячна виплата.

Передусім учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком. Чоловіки можуть вийти на неї після досягнення 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, а жінки — у 50 років зі стажем не менше 20 років. Це передбачено пунктом 4 частини першої статті 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV, йдеться у роз'ясненні Пенсійного фонду України.

До призначеної пенсії учаснику бойових дій встановлюється підвищення у розмірі 25 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 648,75 грн — із розрахунку 2595,00 грн × 25 % (згідно зі статтею 12 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Окремо виплачується цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн щомісяця. А якщо загальний розмір пенсійних виплат — з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, індексації та інших доплат — не досягає 6197 грн, учаснику бойових дій призначається щомісячна державна адресна допомога, яка доводить пенсію до цього рівня.

Як оформити доплати учасникам бойових дій

Більшість складових нараховуються автоматично під час призначення пенсії, якщо людина подала посвідчення учасника бойових дій. Якщо доплату не нарахували, слід звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду в Одеській області або подати звернення онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. До заяви додають паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та посвідчення УБД.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів в Одеській області: у ПФУ пояснили, хто може отримати додатково 1038 гривень.

Також Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів в Одеській області: у ПФУ назвали, хто може отримати надбавку 1038 гривень.

Як повідомляла Politeka, грошова допомога в Одеській області: хто та як може отримати фінансову компенсацію.