Початок опалювального сезону 2026 в Черкаській області готують за найскладнішим сценарієм. У «Черкаситеплокомуненерго» розраховують на одночасне пошкодження ключових об'єктів енергетичної інфраструктури та тривалу відсутність газу й електроенергії.

Субсидія на опалення у Черкасах — не єдине, про що варто знати напередодні холодів. Початок опалювального сезону 2026 в Черкаській області комунальники готують за найскладнішим сценарієм: у «Черкаситеплокомуненерго» розраховують на одночасне пошкодження ключових об'єктів енергетичної інфраструктури та тривалу відсутність газу й електроенергії.

Про це повідомляє сайт «Енергобізнес». За словами керівника підприємства Павла Карася, головне завдання — не допустити критичного розмерзання теплових мереж і зберегти можливість швидко відновити теплопостачання. Для цього на котельнях міста встановили дизельні пальники, які дозволяють тримати обладнання у режимі незамерзання навіть без основного живлення.

Окремо потужними дизельними пальниками обладнали Третю міську лікарню, Першу міську лікарню та міський пологовий будинок. Обласна лікарня, кардіологічний та онкологічний диспансери мають працювати від твердопаливних котелень, щоб медзаклади не залишилися без тепла під час аварій.

Підприємство формує резерви пального — щонайменше на три доби автономної роботи кожного стратегічного вузла. У розпорядженні комунальників також є мобільні пересувні котельні, які дозволяють оперативно відновити теплопостачання у разі пошкодження мереж.

Допомагає в цьому закільцьована схема теплових мереж міста: вона дає змогу перерозподіляти тепло між районами й обходити пошкоджені ділянки, поки аварійні бригади лагодять пориви.

Що це означає для мешканців Черкас

Ставка саме на найскладніший сценарій означає, що навіть за тривалого знеструмлення лікарні, пологовий будинок і диспансери продовжать працювати, а труби не замерзнуть. Резерву пального на три доби вистачить, щоб утримувати тепло, поки відновлюють основне живлення.

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