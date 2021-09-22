В "Укрзалізниці" викрили незаконну схему, створену двома співробітниками фірми, яка виграла десятки тендерів держкомпанії.

Про це передавати у прес-службі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, підозрювані діяли спільно з деякими співробітниками УЗ. Останні вважали за краще не помітити, що представники підрядника використовують підроблені документи. За даними слідства, фігуранти вказували в офіційних звітах неправдиві дані про виконану роботу. Зокрема, маніпуляція відбувалася під час ремонту колісних пар.

Підозрювані звітували, що проводили його двічі, хоча на практиці він здійснювався лише раз. Деякі агрегати зовсім не ремонтували, хоча на папері відповідні роботи проводили. Співробітники СБУ провели експертизу, яка допомогла встановити збитки від дій фігурантів. Його оцінили в два мільйони гривень. Представників підрядника звинуватили за статтями службове підроблення, види співучасників і розтрата майна.

У 2020 році чистий збиток «УЗ» досяг 11,9 мільярдів гривень. Фінансові зобов'язання державного підприємства в минулому році зросли до 58,3 мільярдів гривень, продемонструвавши зростання на мільярд гривень за рік. Верховна Рада створила слідчу комісію, яка повинна зайнятися оцінкою стану і перевіркою роботи «УЗ».

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