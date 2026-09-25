Графіки відключення світла у Запоріжжі 26 та 27 вересня стосуються планового ремонту електрообладнання. Про це повідомляє «Запоріжжяобленерго» — з 08:00 до 20:00 частина вулиць залишиться без електропостачання.

Графіки відключення світла у Запорізькій області цими вихідними знову змінилися — енергетики попередили про планові знеструмлення два дні поспіль.

У суботу, 26 вересня 2026 року, та в неділю, 27 вересня, мешканцям низки вулиць Запоріжжя доведеться завчасно зарядити павербанки та підготуватися до відсутності світла.

Про це повідомляє «Запоріжжяобленерго» — профільні фахівці компанії здійснюватимуть плановий ремонт електрообладнання. Роботи триватимуть з 08:00 до 20:00 в обидва дні.

Які вулиці у Запоріжжі залишаться без світла 26 та 27 вересня

Згідно з оприлюдненим графіком, знеструмлення торкнуться однакового переліку адрес протягом двох днів. Серед них — вул. Автозаводська, вул. Академіка Амосова (Кірова), вул. Андрія Гайдая (1905 року), вул. Благовіщенська (Ілліча), вул. Болбочана Петра (Інтернаціональна), вул. Водограйна (Гаврилова) та вул. Володимира Українця (Новокузнецька).

Також без електронергії залишаться мешканці вул. Героїв Національної гвардії України (40 річчя Перемоги), вул. Глісерна, вул. Домаха (Чубанова), вул. Електровозна, вул. Запорізька та вул. Інгугруцька (Невська).

Повний перелік значно ширший: у ньому також вул. Ливадна (Халтурина), вул. Любисткова (Ударна), вул. Меліоративна, вул. Миколи Ласточкіна (Чапаєва), вул. Нагибаїди, вул. Олександри Екстер (Крамського), вул. Партизанська, вул. Перша Ливарна (Червоногварядська), вул. Покровицка (Свердлова), вул. Поштова, вул. Розмаринова (Річнова), вул. Санітарна, вул. Святого Миколи (Артема), вул. Сивашська, вул. Спартаківґька, вул. Тракторна, вул. Троїчка (Чекіснів), вул. Українська, вул. Урожайна та вул. Фортечна.

Окрім того, світла не буде на вул. Цуолковського, вул. Шкільно, вул. Щедра, вул. Ялтинська, пл. Привокзальна (Луначаичарського), пр. Соборний, а також у пров. Мєжовий (Покровська), пров. Південний, пров. Пристаніційний і пров. Стрельцій.

Чому виникають планові відключення

Такі знеструмлення, як пояснили в компанії, є вимушеним заходом підтримання мереж. Ремори дозволяє запобігти аварійним поломкам узимку, коли навантаження на енергосистем зростає. Дати та час фахівціузгоджують із графіком, щоб мінімізувати незручності для побутових споживачів.

Нагадаємо, що 26 та 27 вересня 2026 року планові ремонти повторюються на одному й то ж переліку адресу, тому мешканцям варто заздогідь подбати про заряджені пристрої, запаси води та альтернативне джерело освітлення.

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