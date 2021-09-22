В "Укрзалізнице" разоблачили незаконную схему, созданную двумя сотрудниками фирмы, выигравшей десятков тендеров госкомпании.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, подозреваемые действовали совместно с некоторыми сотрудниками УЗ. Последние предпочли не заметить, что представители подрядчика используют поддельные документы. По данным следствия, фигуранты указывали в официальных отчетах ложные данные о проделанной работе. В частности, манипуляция происходила во время ремонта колесных пар.

Подозреваемые отчитывались, что проводили его дважды, хотя на практике он совершался всего раз. Некоторые агрегаты вовсе не ремонтировали, хотя на бумаге соответствующие работы проводили. Сотрудники СБУ провели экспертизу, которая помогла установить ущерб от действий фигурантов. Его оценили в два миллиона гривен. Представителей подрядчика обвинили по статьям служебный подлог, виды соучастников и растрата имущества.

В 2020 году чистый убыток «УЗ» достиг 11,9 миллиардов гривен. Финансовые обязательства государственного предприятия в прошедшем году выросли до 58,3 миллиардов гривен, продемонстрировав рост на миллиард гривен за год. Верховная Рада создала следственную комиссию, которая должна заняться оценкой состояния и проверкой работы «УЗ».

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