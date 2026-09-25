Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 26 вересня по 2 жовтня показує, що синоптики очікують дощі у середині тижня, а максимальна денна температура підніметься до +21°.

попередній прогноз погоди для Одещини вже попереджав про дощі, а новий тиждень з 26 вересня по 2 жовтня принесе схожу картину: синоптики знову очікують опади у середині тижня та максимум до +21° вдень.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура в Одеській області протягом тижня з 26 вересня по 2 жовтня коливатиметься від +16° до +21°.

У суботу, 26 вересня, повітря вдень прогріється до +19°, а вночі охолоне до +16°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У неділю, 27 вересня, очікується найтепліший день тижня — вдень до +21°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +14°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У понеділок, 28 вересня, температура вдень утримається на позначці +19°, вночі — +15°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 29 вересня, вдень повітря прогріється лише до +17°, вночі — до +16°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У середу, 30 вересня, очікується найпрохолодніший день тижня: вдень +16°, вночі +14°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 1 жовтня, температура вдень підніметься до +19°, вночі — до +15°. Хмарність мінлива, без опадів.

У п'ятницю, 2 жовтня, стовпчики термометрів вдень покажуть +20°, вночі — +16°. Хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтепліше в Одеській області буде у неділю, 27 вересня, коли вдень до +21°, а найпрохолодніше — у середу, 30 вересня, з денним максимумом +16°. Перепад температур за тиждень становитиме 5°. Опади синоптики прогнозують три дні — у понеділок, 28 вересня, вівторок, 29 вересня, та середу, 30 вересня.

У дні з можливими опадами — 28, 29 та 30 вересня — одеситам варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу. В інші дні тижня погода буде сухою, тож комфортні прогулянки краще планувати на суботу, неділю та кінець тижня.

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