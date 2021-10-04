Подробиці події на українській трасі зараз з'ясовуються

3 жовтня, близько 14: 40 рейсовий автобус рухався за маршрутом Запоріжжя-Нікополь. У районі села Гарбузівка водій не впорався з керуванням, через що автобус злетів у кювет.

Про це в Facebook повідомив Олександр Пічурін і опублікував фото з місця аварії.

За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність транспортного засобу. У салоні автобуса в момент аварії перебувало близько 10 людей, серед постраждалих є двоє дітей.

Як повідомляє видання Обозреватель, у автобуса лопнули листи передньої ресори, через що змістилася передня балка. Потім автобус втратив керування і виїхав на зустрічку, і потім злетів у кювет.

Варто відзначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна - в середньому 7 загиблих в день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

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