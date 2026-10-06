Графіки відключення світла в Черкаській області 7 та 8 жовтня передбачають планові знеструмлення у Черкасах та кількох населених пунктах.

Графіки відключення світла в Черкаській області 7 та 8 жовтня охоплюють житлові будинки на десятках вулиць, повідомляє Черкасиобленерго.

У Черкасах 7 жовтня частину споживачів відключатимуть із 09:00 до 16:00. Серед адрес — вулиці Р. Шухевича, Ярмаркова, І. Бойка, Глібова, Канівська, Мальовнича, Свидівоцька та Сержанта Волкова. Також до переліку потрапили окремі будинки на вулицях Горіховій, Ю. Тютюнника, Захисників України та провулку Тихому.

Ще одна група адрес у Черкасах матиме обмеження з 10:00 до 17:00. Йдеться, зокрема, про вулиці Короля Данила, Мошногірську та Чумацьку.

Окремо визначені адреси, де електроенергії не буде з 09:00 до 16:00 7 жовтня. Серед них — Канівська, Р. Шухевича, Сержанта Волкова, Мальовнича та прилеглі вулиці.

У селі Пастирське обмеження заплановані на значно довший період. Тут електропостачання можуть припинити з 08:00 до 18:30. У списку — численні будинки на вулицях Миру, Смілянській, М. Брайчевського, Т. Шевченка, Паланці, Березівці, Веселівці та Гончарівці. Також зазначені окремі адреси у провулках Садовому та Глибокому.

Графіки відключення світла в Черкаській області 7 та 8 жовтня стосуються і наступного дня. 8 жовтня у Черкасах обмеження заплановані з 09:00 до 16:00 за адресами на вулицях М. Кривоноса, Кавказькій, Героїв Чорнобиля, А. Терещенка, В. Великого та в провулку О. Павловської. Також електрики може не бути в парку «50 років».

У селищі Богунове 7 жовтня електропостачання обмежать із 08:00 до 18:30. У переліку — будинки на Лісній вулиці.

Зазначені години є плановими. Фактичний час початку або завершення обмежень може відрізнятися. Жителям адрес із переліку варто заздалегідь зарядити телефони та підготувати необхідні електроприлади.