Оренда квартири у Львові за рік відчутно подорожчала — тепер місячна платня за однокімнатне житло забирає левову частку середньої зарплати львів'ян. Про це свідчать дані аналітики ринку нерухомості.

Грошова допомога в Львівській області дає змогу звести кінці з кінцями, однак чимала частина цих грошей одразу йде на житло. Оренда квартири у Львові за рік відчутно подорожчала і тепер «з'їдає» левову частку середньої зарплати.

Як повідомляє OBOZ.UA з посиланням на аналітику ЛУН, медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Львові за рік зросла на 32% — до 24,8 тис. грн на місяць. Двокімнатна квартира додала 17% і тепер у середньому коштує 28,8 тис. грн на місяць.

Найболючіший показник — частка зарплати, яку забирає житло. За розрахунками ЛУН, оренда однокімнатної квартири «з'їдає» 76% середньої зарплати у Львові проти 51% у Києві. Львівські «однушки» вже дорожчі за київські майже на 30%, а двокімнатні — приблизно на 17%.

Попит підігріває ціни знизу. Наприкінці серпня квартира у Львові здавалася в середньому за шість днів — удвічі швидше, ніж у липні (тоді було 11 днів). Частково це традиційний наплив студентів, частково — бажання родин з інших регіонів перебратися на зиму в західні області.

На OLX станом на кінець серпня було понад 1000 оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир у Львові та 556 — двокімнатних. Однокімнатні переважно пропонували за 14–31 тис. грн на місяць, двокімнатні — за 15–38 тис. грн, а преміальні варіанти сягали 54–68 тис. грн.

Як шукати житло у Львові та на що звертати увагу

Рієлтори радять перевіряти не лише ціну, а й готовність квартири до зими. Більшість помешкань у Львові мають індивідуальне газове опалення, однак без мережевої електрики газовий котел не працюватиме. Перед підписанням договору з'ясуйте, чи є зарядна станція, інвертор або генератор, як подається вода на верхні поверхи та чи працює мобільний зв'язок.

Зняти житло на короткий термін складніше: на три місяці домовитися готові приблизно 25% власників, тож за короткострокову оренду зазвичай просять вищу ціну.

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