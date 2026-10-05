Початок опалювального сезону 2026 у Чернігівській області залежатиме від погоди та технічної готовності житлового фонду.

Початок опалювального сезону 2026 у Чернігівській області не прив’язаний до однієї дати для всіх населених пунктів.

За правилами, встановленими постановою Кабінету Міністрів №830, подачу тепла мають розпочати не пізніше ніж після трьох діб із середньою температурою +8 °C або нижче. Рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Тому коротке похолодання ще не означає автоматичного запуску батарей. Якщо після холодних днів температура знову підвищиться, рішення прийматимуть з урахуванням фактичної погоди.

У Чернігові підготовка до зими вже триває. За даними АТ «Облтеплокомуненерго», 473 житлові будинки отримали акти готовності. Це 67% будинків, які обслуговує підприємство.

Роботи продовжуються не лише в житловому фонді. Фахівці готують до холодів також об’єкти соціальної сфери.

Найскладніша ситуація зараз із ОСББ та відомчими будинками. Саме там оформлено найменше актів готовності. В АТ «ОТКЕ» зазначають, що це може ускладнити безпечний і своєчасний запуск опалення.

У соціальній сфері показники також поки різняться. Дитячі садочки готові на 76%, школи — на 56%, медичні установи — на 42%.

Початок опалювального сезону 2026 у Чернігівській області залежатиме не тільки від температури. Важливо, щоб конкретні будинки та об’єкти мали необхідні документи й були технічно підготовлені.

Комунальні служби продовжують перевіряти теплові мережі, котельні та інші елементи системи. Окрему увагу приділяють будівлям, які ще не підтвердили готовність.

Якщо середня температура протягом трьох діб залишатиметься на рівні +8 °C або нижче, місцева влада матиме підстави для початку опалювального періоду. Водночас остаточне рішення ухвалюватимуть на місцевому рівні.





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