Тіло хлопця було виявлено очевидцями біля гуртожитку, де він проживав.

5 жовтня у Чернівцях посеред вулиці знайшли мертвим 21-річного громадянина Індії. Пізніше стало відомо, що він студент і навчався в одному з місцевих вузів.

Про це інформує "УНІАН" з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції на Буковині.

Про смерть іноземця правоохоронцям у вечірній час повідомив диспетчер служби екстреної медичної допомоги. Він уточнив, що видимих ознак насильницької смерті на тілі молодої людини не було. Зараз проводиться експертиза.

«Особу померлого встановили, ним виявився іноземний студент 2000 року народження», – уточнила прес-секретар ГУНП в області Кароліна Маришева.

Лікарі екстреної допомоги виїхали на місце події і їм залишалося лише констатувати смерть іноземця і заявити про це в поліцію.

УНН з посиланням на очевидців пишуть, що померлий був студентом з Індії, він навчався на медика в Буковинському державному медичному університеті. Зокрема, свідки стверджують, що хлопець був не один.

Очевидці кажуть, напередодні смерті хлопець відпочивав у компанії інших студентів: «Вони щось їли, коли хлопцеві стало погано і йому викликали швидку».

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