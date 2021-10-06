Тіло хлопця було виявлено очевидцями біля гуртожитку, де він проживав.
5 жовтня у Чернівцях посеред вулиці знайшли мертвим 21-річного громадянина Індії. Пізніше стало відомо, що він студент і навчався в одному з місцевих вузів.
Про це інформує "УНІАН" з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції на Буковині.
Про смерть іноземця правоохоронцям у вечірній час повідомив диспетчер служби екстреної медичної допомоги. Він уточнив, що видимих ознак насильницької смерті на тілі молодої людини не було. Зараз проводиться експертиза.
Трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці: "Встигли дати їй ім'я"
Трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці: "Встигли дати їй ім'я"
Переможниця "Голосу країни" Муха чесно відповіла, чи був у неї роман з Даном Баланом: "Досі обговорюють"
Ведучого шоу "Маска" Остапчука образили на зйомках, з'явилися несподівані кадри: "Хамло"
Ксенія Мішина показала з ким живе після розриву з Еллертом: "Я люблю тебе"
«Особу померлого встановили, ним виявився іноземний студент 2000 року народження», – уточнила прес-секретар ГУНП в області Кароліна Маришева.
Лікарі екстреної допомоги виїхали на місце події і їм залишалося лише констатувати смерть іноземця і заявити про це в поліцію.
УНН з посиланням на очевидців пишуть, що померлий був студентом з Індії, він навчався на медика в Буковинському державному медичному університеті. Зокрема, свідки стверджують, що хлопець був не один.
Очевидці кажуть, напередодні смерті хлопець відпочивав у компанії інших студентів: «Вони щось їли, коли хлопцеві стало погано і йому викликали швидку».
Нагадаємо, 12-річному Павлу стало погано в таборі, реанімація не допомогла.
Як повідомляла Politeka, у торговому центрі на дитину впала шафа, фото.
Також Politeka писала, що життя дитини раптово обірвалося, лікарі не допомогли.