Тіло хлопця було виявлено очевидцями біля гуртожитку, де він проживав.

5 жовтня у Чернівцях посеред вулиці знайшли мертвим 21-річного громадянина Індії. Пізніше стало відомо, що він студент і навчався в одному з місцевих вузів.

Про це інформує "УНІАН" з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції на Буковині.

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Про смерть іноземця правоохоронцям у вечірній час повідомив диспетчер служби екстреної медичної допомоги. Він уточнив, що видимих ознак насильницької смерті на тілі молодої людини не було. Зараз проводиться експертиза.

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«Особу померлого встановили, ним виявився іноземний студент 2000 року народження», – уточнила прес-секретар ГУНП в області Кароліна Маришева.

Лікарі екстреної допомоги виїхали на місце події і їм залишалося лише констатувати смерть іноземця і заявити про це в поліцію.

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УНН з посиланням на очевидців пишуть, що померлий був студентом з Індії, він навчався на медика в Буковинському державному медичному університеті. Зокрема, свідки стверджують, що хлопець був не один.

Очевидці кажуть, напередодні смерті хлопець відпочивав у компанії інших студентів: «Вони щось їли, коли хлопцеві стало погано і йому викликали швидку».

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