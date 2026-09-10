Дружина військовослужбовця розповіла, що родині відмовили в оренді квартири в Миколаєві одразу після того, як вона повідомила, що чоловік служить. За даними OLX Нерухомість, із такими відмовами стикаються 23% військових.

Житло для військових у Миколаєві залишається гострою темою — цього разу через відмови орендодавців. Дружина військовослужбовця Олена розповіла редакції «МикВісті», що родині відмовили у винайманні квартири одразу після того, як вона повідомила, що її чоловік служить.

Родина зараз шукає житло саме в Миколаєві. Вони знайшли квартиру, яку хотіли орендувати, однак після розмови з власником отримали відмову. «Так склалося, що нам потрібно знімати житло саме в Миколаєві. І ось як люди вдячні за те, що зараз вони відносно в безпеці, без окупації ворогом і можуть жити відносно нормальне життя», — прокоментувала жінка відмову орендодавця.

Історія родини: втрачене житло в Маріуполі

Чоловік Олени — військовослужбовець із понад десятирічним досвідом служби. У 2022 році через повномасштабну війну він втратив власне житло в Маріуполі. Нині військовий служить на Харківщині, а раніше, за словами дружини, захищав зокрема й Миколаївщину.

«Він боронив нашу країну в усіх куточках. Був на Курщині та багато де. Отримував поранення», — додала Олена, назвавши таке ставлення до військових несправедливим.

Чверть військових отримують відмову в оренді

Випадок у Миколаєві — не поодинокий. За даними дослідження OLX Нерухомість за 2025 рік, попри суспільну повагу до військових, 23% військовослужбовців повідомили про відмови в оренді житла.

Найпоширеніші причини, через які орендодавці кажуть «ні»: очікування, що військовий проживатиме недовго (37%), побоювання щодо безпеки житла (32%), а також страх пошкодження майна та сумніви щодо платоспроможності.

Що робити військовим, яким відмовляють в оренді

Миколаїв увійшов до переліку прифронтових міст, де орендувати житло наразі вигідніше, ніж купувати його за державною програмою «єОселя». Водночас для військових, які втратили житло через війну, діють окремі механізми підтримки — зокрема житлові сертифікати, про оформлення яких Politeka детально розповідала раніше.

Про ситуацію в Миколаєві першою повідомила редакція «МикВісті». Олена закликає орендодавців не відмовляти захисникам лише через професію, адже саме завдяки їхній службі місто лишається вільним.

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