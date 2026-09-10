У Новоселицькій громаді реконструюють двоповерхову адмінбудівлю під шелтер для переселенців: тут облаштують 29 кімнат на 96 ліжко-місць. Вартість проєкту — 27,1 млн грн, а заселити перші родини планують уже в грудні.

Соціальні програми у Чернівецькій області поповнюються новим житловим проєктом: у Новоселицькій громаді під шелтер для внутрішньо переміщених осіб реконструюють двоповерхову будівлю. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Йдеться про колишню двоповерхову адміністративну будівлю загальною площею понад 1000 квадратних метрів. У межах реконструкції в ній облаштовують повноцінний житловий мансардний поверх. Після завершення робіт тут буде 29 кімнат на 96 ліжко-місць.

Окрім житлових кімнат, передбачені спільні кухні, санвузли, душові, пральні кімнати та зони відпочинку. Тобто родини отримають не просто ліжко-місця, а повноцінне житло з побутовими умовами для тривалого проживання.

Від початку повномасштабної війни Новоселицька територіальна громада надала прихисток 3 739 внутрішньо переміщеним особам. Наразі там проживає понад 500 ВПО, більшість із них — у самій Новоселиці. Близько сотні людей сьогодні мешкають у двох місцевих шелтерах.

«Але це тимчасове рішення. Потреба в постійному житлі залишається практично для всіх, хто приїхав до громади з регіонів, де тривають бойові дії», — наголосили в ОВА. Саме тому громада використовує можливість реконструювати нежитлові приміщення під житло, а такі проєкти підтримують і держава, і міжнародні донори.

Орієнтовна загальна вартість проєкту — 27,1 млн грн. Основний інвестор — Міжнародна фінансова корпорація. Частину коштів також спрямували громада та обласний бюджет.

Що вже зроблено та коли заселять людей

У будівлі вже утеплили фасад, запустили котельню, провели газопостачання і частково закупили меблі. Наразі триває косметичний ремонт. Підрядник запевнив, що завершить реконструкцію в листопаді цього року, тож у грудні сюди зможуть заселитися родини, які втратили своє житло через російські обстріли.

Кого заселятимуть першими

Пріоритет — переселенці, які втратили житло внаслідок бойових дій, зокрема ті, хто зараз живе у тимчасових шелтерах громади. Точний порядок розподілу місць у новому прихистку в громаді оголосять ближче до завершення реконструкції.