У Чернівцях готуються до можливих тривалих блекаутів: у дитячих садочках планують організувати чергові групи, а для шкіл опрацьовують одразу кілька варіантів роботи.

Школи та садочки у Чернівцях готують до можливих тривалих блекаутів — місто напрацьовує окремі рішення для закладів освіти на випадок тривалих знеструмлень. Як повідомляє «Шпальта», для дошкільних закладів і шкіл розробляють різні сценарії роботи, щоб діти не залишилися без навчання та догляду.

У дитячих садочках планують організувати чергові групи. Це означає, що під час тривалого відключення електроенергії вихованців збиратимуть не в кожному окремому закладі, а в кількох визначених, які зможуть працювати навіть без світла. Такий формат дає змогу батькам, які працюють, не залишати дитину вдома.

Для шкіл, за даними видання, опрацьовують одразу кілька варіантів роботи. Рішення залежатиме від того, наскільки тривалими виявляться відключення: місто зважує, за яких умов навчання триватиме очно, а за яких — переведуть у дистанційний або змішаний формат, щоб освітній процес не зупинявся.

Тривалий блекаут — це не лише питання світла в класах. Без електроенергії у закладах можуть зупинитися опалення, харчоблоки, водопостачання та інтернет, тому підготовка охоплює весь ланцюжок — від резервного живлення до організації харчування і безпечного перебування дітей у будівлі.

Що важливо знати батькам

Офіційних графіків чи фінальних рішень поки що немає — місто лише напрацьовує сценарії. Батькам радять стежити за повідомленнями адміністрацій конкретних шкіл і садочків та міської влади, а також уточнити у вихователів і класних керівників, чи увійде їхній заклад до переліку тих, де працюватимуть чергові групи.

Попередньо найбільшу увагу приділяють саме дошкільним закладам, адже маленькі діти потребують постійного догляду. Школи ж матимуть більше гнучкості у виборі формату — усе залежатиме від реальної ситуації з електропостачанням узимку.